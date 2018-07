VIDEO - Mondial 2018 : sur les Champs-Elysées, un air de fête comme en 98

"On est en finale !": les supporters de l'équipe de France ont laissé éclater leur soulagement, mardi soir à Paris. Après la victoire des Bleus face aux Belges (1-0) en demi-finale de la Coupe du monde de football à Saint-Pétersbourg, la plus célèbre avenue du monde a vu défiler sur ses pavés des milliers de Parisiens dans une ambiance festive et conviviale.





Les images de cette foule compacte, rassemblée sur les Champs-Elysées et chantant la Marseillaise, rappellent la communion de 1998, qui a vu les Bleus de Zidane gagner la Coupe du Monde, sacre déjà célébrée sur les Champs. Et les maillots de différents des deux générations d'équipes de France (Zidane, Ribery, Griezmann...) se mélangeaient tout autour de l'Arc de triomphe.