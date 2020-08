Munich : une ville derrière son club

Dans les rues de Munich, pas de marée rouge et blanche à l'horizon. Un supporter du Bayern a parcouru 300 km pour partager sa passion et sa bonne humeur avec d'autres fans du club bavarois. Pourtant, il n'a pas trouvé un endroit pour regarder le foot. Avant le match, respect des gestes barrières oblige, les Allemands que nous avons rencontrés ont su faire preuve de fair-play, peut-être un peu plus serein. C'est un sixième titre en Ligue des champions que leur club joue ce soir.



