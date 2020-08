VIDÉO - OL-Bayern : la frappe surpuissante de Gnabry qui a mis Munich sur orbite

L'ancien Gunner d'Arsenal y est allé plus en finesse cette fois-ci. Disons plutôt, avec plus d'opportunisme. Après un centre de Perisic mal repris par Lewandowski et renvoyé tant bien que mal par le gardien rhodanien, Gnabry est le premier sur le ballon qui traînait à deux mètres des cages et propulse le ballon au fond (33e).