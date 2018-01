Lyon-PSG : y avait-il une faute d'Anthony Lopes sur Kylian Mbappé ?

Joint par LCI, l'ancien arbitre de Ligue 1 Philippe Malige estime que l'action est "très compliquée à juger". "On ne peut avoir avoir d'avis tranché. D'un côté, on peut dire que Lopes touche le ballon. De l'autre, on peut dire que l'engagement qu'il met est excessif et qu'il a peut-être cherché à intimider Mbappé. À vitesse réelle, c'est compliqué. Il faut être sûr à 200%". Un point de vue que comprend mais ne partage pas Bruno Derrien, ancien arbitre international. "Pour moi, il y a faute. C'est une sortie non maîtrisée même s'il touche le ballon. Lopes arrive une telle force proportionnée et Mbappé sort blessé. Je conviens que c'est une action difficile à juger. À chacun de se faire son avis." Et Philippe Malige de conclure. "Si vous prenez dix arbitres, il y en a cinq qui auraient sifflé mais pas les cinq autres. Qu'importe la décision de Turpin, ça aurait été discuté."