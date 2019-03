VIDÉO - Mario Balotelli célèbre son but face à Saint-Etienne en prenant un selfie avec ses coéquipiers, dos au public

Mario Balotelli et les célébrations de but, c'est toute une histoire. Près de sept ans après celle effectuée en demi-finale de l'Euro-2012 face à l'Allemagne, torse nu et muscles contractés tel un bodybuilder, ou encore celle du t-shirt "Why Always Me" en 2011 lors d'un Manchester City-Manchester United, "Super Mario" a récidivé ce dimanche soir avec l'Olympique de Marseille, à l'occasion de la victoire de son club contre l'AS Saint-Etienne.





Auteur de son 4e but avec le club phocéen en première période face aux Verts (12'), en seulement 6 rencontres jouées, l'attaquant italien a célébré son magnifique but d'une façon ... "connectée". Ce dernier a en effet pris le temps d'effectuer une "story" sur son compte Instagram, à l'aide d'un téléphone tenu par un photographe derrière le but. Le Transalpin a ainsi convoqué tous ses coéquipiers pour se filmer dos au public marseillais pour fêter sa réalisation.