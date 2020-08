"On est finale !" : scènes de joie dans la capitale après la victoire du PSG en demi-finale de Ligue des champions

"On est en finale ! On est en finale ! On est, on est, on est en finale !" Ce mardi soir, les supporters parisiens n’ont pas attendu longtemps pour laisser éclater leur joie. Devant le Parc des Princes, quelques minutes après la victoire du PSG en demi-finale de la Ligue des champions face au RB Leipzig (3-0), des fans du club parisiens ont tiré des fumigènes et quelques feux d’artifice. Malgré l’absence de rassemblement organisé par le Collectif Ultras Paris en raison de l’épidémie, les supporters sont venus en nombre près de la Porte de Saint-Cloud. Après minuit, la fièvre de la victoire n'était pas retombée aux abords du parc.