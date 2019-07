VIDÉO - Polémique à la Copa America : Lionel Messi méritait-il ce carton rouge ?

Cela faisait quatorze ans que Lionel Messi n'avait pas été expulsé après un carton rouge direct. La première fois, c'était en 2005 lors d'une rencontre contre la Hongrie, à ses débuts avec l'équipe nationale argentine. Samedi soir lors de la petite finale de la Copa America face au Chili (remportée 2-1 par l'Albiceleste), l'attaquant argentin a été puni par l'arbitre pour une altercation avec le défenseur chilien Gary Medel, qui a lui aussi écopé d'un carton rouge.





Les capitaines des deux équipes ont dû quitter le match à la 37e minute de jeu, alors que l'Argentine menait 2 buts à 0. Les deux joueurs avaient déjà eu des échanges musclés plus tôt dans la rencontre. Cette fois-ci, ils étaient à la lutte pour un ballon qui sortait en six mètres côté chilien. Poussé par le numéro 10 argentin, Gary Medel s'est retourné vivement, est venu au contact de Lionel Messi, et les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête.





L'arbitre a donc sorti son carton rouge pour les deux footballeurs, au grand dam des spectateurs et des supporters argentins, qui jugent sévère cette décision pour Lionel Messi, qui selon eux ne va pas au contact du Chilien.