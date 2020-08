PSG-Bayern : ambiance à Lisbonne à quelques minutes du match

Tous les regards sont tournés ce dimanche soir vers Lisbonne où se déroule la finale de La ligue des Champions qui oppose le Bayern au PSG. À quelques minutes du coup d'envoi, le match a déjà commencé entre les supporters parisiens et bavarois. Le tout dans une ambiance bonne enfant.



