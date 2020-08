PSG-Bayern Munich : le match des chiffres

Si en Ligue des champions, le Bayern Munich a un palmarès plus étoffé que le PSG, les deux clubs sont bien des géants du foot au rayonnement international. Ils sont aussi très suivis dans le monde entier via les réseaux sociaux. En cas de victoire, ce dimanche soir, chaque joueur parisien recevra 500 000 euros. Une prime sera aussi allouée au Bayern, mais le sujet reste confidentiel. Le match des chiffres est arbitré par notre équipe.



