PSG : Choupo-Moting "risée de l'Europe" après avoir arrêté un but... de son coéquipier

Un raté aux frontières du réel que l'ancien joueur de Mayence a tenté d'expliquer l'inexplicable à l'issue de la rencontre. "En fait, moi, au début, je pensais qu'il (Nkunku, ndlr) allait me faire la passe. Il a tiré et moi je pensais que le défenseur allait peut-être prendre le ballon", a-t-il raconté au micro de Canal+. "Après, j'ai hésité (à) prendre le ballon, mais je me suis demandé peut-être que je suis hors-jeu et ça va très vite. Je touche le ballon, ça va sur le poteau et, bon, c'est très dommage parce que le ballon entrait normalement. Désolé pour ça". "Il faut prendre des décisions et malheureusement, j'ai pris la mauvaise", a-t-il ajouté un peu plus tard lors de son passage en zone mixte. "J'ai eu ce réflexe, c'est très dommage. C'est le football."