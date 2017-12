VIDÉO - Le but venu d'ailleurs de Neymar lors d'un match de charité au Brésil

Et malgré la fatigue due au décalage horaire, après 24 heures de vol en deux jours entre Paris, Doha, Paris et São Paulo, le joueur le plus cher du monde (222 millions d'euros) n'a pas levé le pied et a régalé le public venu assister à ce match caricatif. Le capitaine de la Seleçao, auteur de trois buts, s'est distingué avec un petit bijou dont lui seul a le secret. Lancé dans la profondeur, il a évité la sortie du gardien avant de le lober sans regarder une seule fois en direction du but.