VIDÉO - Quand les stars du PSG taquinent le cuir... sur l'eau de Doha !

C'est ce qui s'appelle, littéralement, marcher sur l'eau. À peine la première partie de saison brillamment conclue avec un succès au Parc des Princes face à Caen mercredi soir (3-1), les joueurs du Paris Saint-Germain se sont envolés jeudi pour Doha, la capitale du Qatar, pour un mini-stage de promotion, intitulé Qatar Winter Tour. Au menu, bains de foule avec les fans locaux, visite de l'Académie de Doha, entraînements au centre Aspire ou encore initiation à l'exercice périlleux de monter à dos de chameau.





Non contents de régaler l'ensemble de l'Hexagone de leurs dribbles et autres gestes techniques, Thiago Silva, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Neymar ont offert un échantillon de leurs qualités footballistiques sur un terrain peu commun du quotidien des footballeurs. Ils ont en effet taquiné le cuir sur une plateforme flottante, non loin des gratte-ciels qatariens.