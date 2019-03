VIDÉO - Qui sont les sportifs français les mieux payés en 2018 ? Découvrez le Top 10

Après le feuilleton de son faux-départ au FC Barcelone l'été dernier avant la Coupe du monde, le natif de Mâcon a empoché pas moins de 33 millions d'euros, grâce notamment à une nette revalorisation de son contrat avec les Matelassiers, passant de 10 à 20 millions d'euros net par an en juin dernier. Viennent s'ajouter les nombreux partenariats de publicité, comme Puma, Huawei et Head and Shoulders.