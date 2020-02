VIDÉO - Racisme dans le foot : furieux, l'attaquant de Porto Moussa Marega quitte le terrain après des cris de singe

Ce n’est pas le score, 2-1 pour Porto, que l’on retiendra du match Guimaraes-Porto dimanche 16 février, mais bien la colère de l’attaquant franco-malien Moussa Marega lors de cette rencontre du Championnat du Portugal. Victime de cris racistes sur la pelouse du Vitoria Guimaraes, le joueur de 28 ans a décidé de quitter le terrain à la 71e minute.

A la 60e minute, c’est pourtant lui qui inscrivait le but de la victoire de son équipe. En guise de célébration, il soulève alors le siège du stade qui lui a été lancé depuis les gradins par des ultras, ce qui lui vaut un carton jaune, et surtout des chants racistes et des cris de singe.

Excédé, l’attaquant des Dragons a décidé de ne plus jouer et de retourner dans les vestiaires, demandant son remplacement. Certains de ses coéquipiers, et certains joueurs adverses, ont tenté de l’en dissuader, mais Moussa Marega est quand même retourné aux vestiaires quelques minutes plus tard, escorté par des membres du staff technique de Porto.