"Excusez-nous" : Thiago Silva demande pardon aux fans du PSG après la débâcle face à Manchester United

"C'est difficile d'expliquer, de parler aux supporters qui sont tristes, à nos familles qui sont là", a-t-il poursuivi. "On a travaillé dur, ça n'a pas marché. Il va falloir se relever vite, on doit continuer parce qu'il nous reste encore le championnat même si on a beaucoup de points d'avance, on est presque champion déjà. Mais on rate encore l'opportunité de passer en quart de finale de la Ligue des champions." Un cauchemar. Encore un.