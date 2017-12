VIDÉO - Ruiné et bientôt SDF, l'ex-joueur d'Arsenal Emmanuel Eboué est (peut-être) sauvé

Sans un sou et bientôt sans toit, le père de famille - qui n'a plus vu ses trois enfants depuis juin, passant son temps à échapper aux policiers et aux huissiers - a depuis son interview reçu des messages de soutien. Les supporters de Galatasaray ont lancé le hashtag #YalnızDeğilsinEboue ("Tu n'es pas seul Eboué" en français), ceux d'Arsenal se sont mobilisés, sur Twitter notamment, pour que leur club vienne en aide à l'ancienne gloire dans cet instant difficile.