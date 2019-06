REVIVEZ - Etats-Unis-Chili (3-0) : Carli Lloyd et les siennes se qualifient facilement pour les huitièmes

Sans ses stars Alex Morgan et Megan Rapinoe laissées au repos, les Américaines ont tout de même dominé leurs adversaires du jour, battues 3 buts à 0 sur la pelouse du Parc des Princes. Une performance certes moins spectaculaire que le 13-0 infligé aux Thaïlandaises il y a cinq jours. Mais les Américains ont fait preuve de maîtrise, et ont rarement laissé le ballon aux Chiliennes, qui doivent beaucoup à leur gardienne Christiane Endler. C’est en très grande partie grâce à la joueuse du PSG que le score n’a pas été plus lourd en faveur des Etats-Unis. Celle qui a été élue meilleure joueuse du match a multiplié les parades et les arrêts spectaculaires.