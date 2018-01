VIDÉO - Tout sourire après une nouvelle défaite de Bordeaux, Malcom est convoqué pour un entretien disciplinaire

Des semaines et des semaines qu’on l’annonce dans de prestigieux clubs anglais (Arsenal ou Manchester United) et que Bordeaux assure qu’il ne partira pas cet hiver. Le Brésilien Malcom, attaquant star des Girondins, laissait, lui, planer le doute par son silence, laissant entendre qu’il n’est pas totalement libre de ses propos comme de ses mouvements. Un évènement, survenu mardi soir, pourrait toutefois changer la donne. Il s’agit de la vidéo ci-dessous, le montrant fort souriant en compagnie de deux de ses coéquipiers, Cafu et Otavio, et de quatre femmes, dans la foulée de la défaite à domicile contre Caen (0-2), qui sonne le glas des ambitions du club bordelais cette saison.