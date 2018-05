Turquie : Pogba agressé en plein match... par ses propres coéquipiers !

Les images, à première vue, sont difficilement compréhensibles. On y voit Florentin Pogba, le grand frère de Paul, quitter le terrain en boîtant à la 88e minute et retirer son maillot alors que son équipe de Gençlerbirligi, aux portes d’une relégation en Ligue 2 turque (avec cinq points de retard sur le premier non relégable), est en train de perdre à domicile contre Antalyaspor.





Son entraîneur, qui avait déjà effectué ses trois remplacements, lui tape ensuite amicalement sur l’épaule... Avant que trois des coéquipiers du Français ne viennent s’en prendre à lui au bord du terrain.