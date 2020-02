Violences sexuelles dans le sport : un éducateur de football d'Ile-de-France incarcéré pour viols et agressions sur mineurs

L'information est révélée par Le Parisien et M6, dans le sillage de plusieurs cas d'accusations d'agressions et de violences sexuelles dans le milieu du sport, le patinage artistique en tête. En mai 2012, le comportement d'un éducateur officiant en Île-de-France, dans le club de football de Bussy-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, est signalé par un de ses joueurs, âgé de 16 ans. Ce dernier rapporte à un de ses éducateurs des faits "étranges et graves" de la part d'Ahmed G. : "Il m’a dit avoir découvert des textos d’Ahmed très spéciaux envoyés à d’autres joueurs, partis faire des essais à Guingamp. Il était écrit : 'Vous me manquez, j’ai envie de vous faire l’amour…'"

Comme indiqué par Le Parisien, l'homme est convoqué dans la foulée par la direction du club de Bussy-Saint-Georges, qui souhaite avoir des explications concernant ces accusations. Si ce dernier va nier catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, les dirigeants ont exclu l'éducateur et indiquent avoir alerté le parquet des mineurs de Meaux de la situation. Malgré ces accusations, le principal intéressé va poursuivre sa carrière dans le Val-de-Marne, au Perreux, à Villiers-sur-Marne, devenant même recruteur pour plusieurs clubs professionnels tels que le FC Nantes et l'AJ Auxerre.