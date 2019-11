Visé par des cris racistes, l'attaquant italien de Brescia Mario Balotelli menace de quitter le terrain à Vérone

Furieux, il a signifié à l'arbitre avoir entendu quelque chose, avant de sortir des limites du terrain et marcher derrière le but véronais, comme s'il souhaitait abandonner le match. Plusieurs joueurs de son équipe mais également du Hellas Vérone se sont massés autour de lui pour tenter de le calmer. Le match a été interrompu quelques minutes avant qu'un message soit lu par le speaker du stade Marcantonio-Bentegodi, indiquant que les 22 acteurs rentreraient aux vestiaires en cas de nouvel incident.

Un message qui a été sifflé par une grande partie des spectateurs. Le match a finalement repris, Balotelli reprenant sa place sur le terrain et se distinguant même en inscrivant un superbe but, une frappe du pied droit de 25 mètres, réduisant le score pour Brescia (2-1). Après la rencontre, l'entraîneur croate de l'Hellas Vérone Ivan Juric a assuré au micro de la chaîne Sky qu'il ne s'était rien passé : "Je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui il ne s'est rien passé. Aucun cri raciste, rien de rien. Juste du chambrage, des sifflets, de la provocation envers un grand joueur, c'est tout."

"Les insultes racistes me dégoûtent. Je me fais traiter de gitan de merde en permanence. Mais aujourd'hui il n'y a rien eu. Pas un petit peu, pas une personne, rien. Dire le contraire, c'est un mensonge. Il ne faut pas raconter de conneries. C'est un joueur fantastique mais où étaient ces cris racistes ? Ne faisons pas une histoire là où il n'y en a pas", a-t-il ajouté. L'agent du joueur, Mino Raiola, a quant à lui apporté son soutien à son client via l'AFP : "Nous sommes avec Mario et nous sommes contre toutes les formes de racisme. Les racistes sont des ignorants."