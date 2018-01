Will Smith, Neymar Jr, Jay Z ... David Beckham fait les choses en grand pour la création de sa franchise de football à Miami

"Bienvenue au sein de la Major League Soccer", a ainsi souhaité Don Garber à l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid dans un communiqué. "Nous savons que les bonnes personnes sont aux manettes et le moment est venu pour Miami de devenir une ville importante de la MLS", a également déclaré Don Garber. "Les rêves se réalisent quand la liberté s'étend", a poursuivi l'homme d'affaires Jorge Mas, après les chants "Thank You Beckham" entonnés par l'assistance. "Cette équipe va refléter la diversité de la ville de Miami. Que Dieu bénisse Miami et faisons en sorte que cela arrive !" a-t-il ajouté.





Dans une vidéo de promotion lancée devant les journalistes, de nombreuses grandes personnalités du sport et de la musique ont souhaité la bienvenue à cette nouvelle franchise. Parmi ce beau monde, les stars de la musique Jennifer Lopez, Dj Khaled, Jay Z, Will Smith mais aussi les cadors du sport collectif tels que Neymar Jr, Wladimir Klitschko, Serena Williams, Tom Brady ou encore Usain Bolt. Sans oublier sa famille, son fils ainé Brooklyn Beckham et sa femme Victoria Beckham en tête.