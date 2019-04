Zidane, Mbappé, Neymar... L'émotion du monde du foot après l'incendie de Notre-Dame de Paris

Certains entrent en football comme en religion, la foi chevillée au corps, pour donner un sens à leur vie et se recueillir devant quelque chose de plus grand. D’autres y trouvent un plaisir purement esthétique, ou aiment à sentir le simple vertige des années qui sont passées... En cela, on entre donc presque en football comme dans une cathédrale. La plus fameuse d’entre elles, Notre-Dame de Paris, a pris feu lundi soir.





L’image, marquante, a fait de cet incendie un véritable drame qui, comme le sport-roi, dépasse les frontières et réunit les êtres humains touchés par la même tristesse, universelle.