Zidane quitte le Real

Alors qu'il venait de gagner sa troisième Ligue des Champions avec le Real de Madrid, Zinédine Zidane a annoncé son départ devant les journalistes, ce jeudi 31 mai 2018. En effet, l'ancienne star des Bleus a quitté son poste d'entraîneur du club. Pour son président et ses supporteurs, c'est un coup de tonnerre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2018