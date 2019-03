Real Madrid : Zinedine Zidane va revenir sur le banc des Merengues

La folle rumeur a inondé les médias espagnols : Zinedine Zidane est de retour au Real Madrid. En grande difficulté sportive, après avoir vécu une semaine noire qui avait débuté avec l'élimination face au Barça en Coupe du Roi, s'était poursuivie par la perte du championnat (là aussi contre les Blaugranas) avant de se conclure par l'humiliation face à l'Ajax Amsterdam (2-1, 1-4) en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Merengues vont changer pour la troisième fois d'entraîneur cette saison. Après Julen Lopetegui et Santiago Solari, nommé fin octobre et qui va être démis de ses fonctions ce lundi soir, "ZZ" va revenir sur le banc du Real Madrid... un peu plus de neuf mois après l'avoir quitté au sommet de sa gloire.





Ce qui n'était alors qu'une rumeur lancée par la chaîne La Sexta a pris de l'ampleur ces dernières heures jusqu'à être confirmée par Marca et la Cadena COPE. Santiago Solari, qui s'était donné un peu d'air en l'emportant contre Valladolid (1-4) dimanche soir, va être licencié après le Conseil d'administration qui aura lieu à 18h. Le champion du monde 1998 va lui succéder sur le banc merengue. Vainqueur de trois Ligues des champions de suite sur le banc du Real Madrid (2016, 2017 et 2018) mais aussi de la Liga en 2017, le technicien de 46 ans avait quitté le club l'été dernier alors qu'il lui restait deux ans de contrat avec la Casa Blanca.