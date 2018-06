Zinédine Zidane fait parler de lui

À la suite de sa démission du Real Madrid, Zinédine Zidane fait la Une des journaux, notamment de l’Équipe. Emmanuel Macron lui a rendu hommage et souhaite qu'il puisse jouer un rôle pour la France. A Marseille, sa ville natale, l’ex-entraîneur du Real Madrid est considéré comme une légende. En spéculant sur son avenir, certains l'imaginent partir à la retraite tandis que d'autres espèrent qu'il va prendre la place de Didier Deschamps dans quelques années.



