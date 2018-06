Grand Prix de France au Castellet : pourquoi ce retour de la F1 sur le circuit Paul Ricard est historique

Le dessein ? Trouver des arguments suffisamment forts et éloquents pour retrouver la grandeur d'antan, ramener le Grand Prix en France et très précisément sur le circuit Paul Ricard et ainsi raviver la liesse. Dans cette optique, il a demandé, entre autres, la création de nouvelles zones de dépassement sur la piste. Un nouveau tracé afin de dynamiser les enjeux (ce sera moins ardu pour dépasser, en d'autres termes) et redonner le goût de ce spectacle dont le budget total est estimé à 32 millions d’euros.





Avec 66. 000 spectateurs attendus par la course de dimanche, de prospères retombées économiques (estimées pour l'heure à 65 millions d'euros) sont espérées pour ce qui reste l'un des événements sportifs les plus suivis de la planète. Comme au bon vieux temps, l'épreuve sera retransmise en direct et en clair sur TF1 (prise d'antenne à 15h50, départ à 16h10) et l'on compte pas moins de trois pilotes français au départ (Romain Grosjean, Esteban Ocon et Pierre Gasly). Les fans se pâment déjà avec délice.