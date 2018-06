Montres de luxe et sports automobiles : Oris au Grand Prix de France de F1 au Castellet

L'association entre ces deux mondes de passionnés de mécanique attire depuis bien longtemps les grands noms de l'horlogerie. Performance, fiabilité, matériaux innovants, résistance, légèreté : autant de domaines sur lesquels montres de luxe et automobiles de course se rejoignent pour le plus grand bonheur des amateurs. C'est précisément dans cet esprit que la marque indépendante Oris et l'écurie Williams F1 Team se sont associées dès 2003 - un partenariat qui a donné naissance à une gamme de montres inspirées de l'univers des sports automobiles.





Fondée en 1904 à Hölstein, en Suisse, Oris produit des montres automatiques associant bienfacture, design soignés, performance et, cerise sur le gâteau, un rapport qualité/prix très compétitif. Disposant d'un large et séduisant catalogue qui va de la montre de plongée sous-marine à la montre classique et habillée, l'horloger helvétique produit dès 1970 sa première montre de pilote automobile, un chronographe baptisé Chronoris.





Il faut pourtant attendre 2003 pour voir Oris se rapprocher de Williams F1 Team, l'écurie fondée en 1977 par Sir Frank Williams.

Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de la course automobile, il convient de préciser que cette écurie est l'une des plus titrées de l'histoire de la Formule 1, Williams F1 Team ayant à son actif 9 titres de champion du monde en tant que constructeur, 7 en tant que pilote et qu'elle totalise la bagatelle de 114 victoires en Grand Prix. Le week-end dernier se tenait un événement Ô combien important : le retour de la France dans le circuit de la F1 avec la tenue du Grand Prix de France après 10 ans d'absence. Le célèbre Circuit Paul Ricard a ainsi accueilli quelque 65.000 spectateurs le dimanche 24 juin qui ont pu assister à la victoire du Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes.





Découvrez notre vidéo exclusive ci-dessous.