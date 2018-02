21 propositions pour réconcilier les élèves français avec les mathématiques

Les auteurs proposent de renforcer le calcul mental dès le CP. L'idée est de travailler sur de petits nombres et d'apprendre les quatre opérations de base (addition, soustraction, multiplication et division) afin de développer les automatismes. Ces calculs abstraits devront être couplés à de la manipulation d'objets réels ou virtuels. "Il faut que le calcul soit plus approfondi, mieux compris et mieux maîtrisé", confirme Roger Mansuy, professeur de maths au lycée Louis Le Grand à Paris, sur LCI. "Car le calcul, ce n'est pas simplement trouver des résultats ou apprendre des tables de multiplication", ajoute-t-il. "On veut aussi que les élèves aient du recul sur ce qu'ils sont en train de faire et une compréhension qui leur permettent de pouvoir utiliser les maths dans leur quotidien".