50 Best 2018 : le Mirazur de Menton classé troisième "meilleur restaurant du monde"

L'Osteria Francescana de Modène, en Italie, a été sacré meilleur restaurant du monde par le "50 Best Restaurants", classement controversé mais influent. Il devance le restaurant espagnol El Celler De Can Roca, basé à Gérone (Catalogne) et le Merizur de Menton (Alpes-Maritimes). Le chef italo-argentin de Menton, 2 étoiles au guide Michelin, évoquait avec modestie cette reconnaissance d'une partie du monde de la gastronomie : "Quand j'ai ouvert Mirazur il y a douze ans, je voulais juste que le restaurant marche bien et dure," a-t-il confié à L'Express. "Le 50 Best donne une grosse exposition mondiale. Du coup des gens traversent la planète pour venir nous voir. C'est génial, mais c'est beaucoup de pression car ils ont énormément d'expectatives."





L'an dernier, l'Eleven Madison Park de New York du chef suisse Daniel Humm avait été désigné numéro un de ce classement lors d'une cérémonie à Melbourne. Depuis la création du classement, aucun restaurant tricolore ne s'est vu décerner le titre de meilleur restaurant du monde.