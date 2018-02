A, B ou C, c'est quoi ces catégories auxquelles appartiennent les fonctionnaires

La catégorie A correspond aux fonctions d'encadrement et de conception et s'étend aux emplois de l'enseignement. Elle forme l'essentiel des cadres de l'État, et des professions intellectuelles. Elle comporte le plus souvent deux grades : le 1er grade culmine à l'indice brut 801 et le 2d grade à l'indice brut 966. Elle est notamment prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.