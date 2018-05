Ce que l'on sait de l'accident de car sur l'A7 qui a fait 3 morts et 11 blessés graves

Le bus transportait 31 personnes, chauffeur compris. Les trois décédés sont des adultes, parmi lesquels figurent un couple et "a priori" le chauffeur, des vérifications d'identité étant toujours en cours, indique l'AFP. Le bilan communiqué à 4h30 cette nuit par la préfecture de la Drôme fait également état de 11 passagers blessés en urgence absolue et 17 autres plus légèrement. Sur sa page Facebook, le club de rugby de Beaucaire, auquel appartiennent les victimes. a présenté "toutes ses condoléances aux familles des victimes, de ce terrible accident.Devant ce douloureux événement, nous sommes aussi tristes que décontenancés. Nous aimerions vous réconforter mais nous savons que les mots ne suffisent pas. Nous vous envoyons alors toute notre tendresse." Deux cellules médicales psychologiques (CMP) ont été mises en place. La première accueille les personnes accidentées ou indemnes à l'hôpital de Valence. La seconde, au club de rugby de Beaucaire (Gard), est activée à partir de dimanche 10 heures, pour les familles des victimes et les personnes ayant un lien avec le club. Elle est située dans les locaux du club de rugby au stade Eric-Baska.