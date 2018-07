Alerte à la canicule : la région parisienne et le Nord placés en vigilance orange

"Cette hausse des températures s'amplifiera jusqu'à vendredi avec, au plus chaud de l'après-midi, des températures atteignant 34 à 37 degrés. Les nuits seront elles aussi de plus en plus chaudes", prévoit également Météo France.





"Sur les autres départements en vigilance jaune canicule, le pic de chaleur est attendu également pour vendredi, mais soit la durée de l'épisode, soit les températures maximales prévues, ne justifient pas leur placement en vigilance orange. Pour information, ces fortes chaleurs associées à un fort ensoleillement et peu de vent, sont favorables à la mise en place de pollution par ozone."