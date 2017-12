Alerte avalanches : plus aucun département en vigilance orange

A 22 heures, ce samedi, Météo France a levé la vigilance orange avalanches qui concernait la Savoie. "L'épisode depuis vendredi soir s'est traduit par environ 30 à 40 cm de neige humide vers 1000m d'altitude. Au dessus de 2000m, il est tombé entre 50 et 70 cm d'une neige bien plus lourde que les couches précédentes encore peu consolidées. Les précipitations sont terminées sur les Alpes du Nord et le ciel se dégage progressivement cette nuit, surtout en montagne", précise Météo France qui conseille toutefois la plus grande prudence hors des domaines sécurisés.