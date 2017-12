Alerte avalanches : seule la Savoie placée en vigilance orange

Les départements des Hautes-Alpes (05), Isère (38) et Haute-Savoie (74) ne sont plus concernés par la vigilance orange avalanches émise vendredi par Météo France. Dans son bulletin de 16 heures, ce samedi 30 décembre, ne reste plus que la Savoie (73). "Les précipitations commencent à faiblir sur les Alpes du Nord cet après-midi, mais concernent encore un moment les massifs intérieurs de Savoie. Le redoux se généralise: la limite pluie-neige s'est considérablement élevée, aux environs des 2000m ce [samedi] soir", précise le service météorologique.





Des coulées de talus avec un impact local sur les routes d'accès aux stations sont probables, précise Météo France. Le risque d'avalanches spontanée diminuant assez nettement en cours de nuit à la suite de l'arret complet des précipitations et avec un ciel qui se dégage progressivement en altitude.