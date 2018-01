Amendes de stationnement : voici les nouveaux tarifs dans votre ville depuis le 1er janvier

Avec cette réforme, les villes souhaitent améliorer la rotation du stationnement et empêcher que des voitures restent garées trop longtemps au même endroit. Pour être plus efficaces, dans certaines villes comme Paris, des voitures électriques effectueront des pré-contrôles. Elles circuleront dans leurs zones dédiées et scanneront les plaques d’immatriculation des voitures stationnées pour savoir rapidement quelle proportion est en règle. En fonction du repérage, elles pourront fournir leurs données aux agents des prestataires qui se déplaceront en conséquence, privilégiant les lieux où ils auront le plus de chances de dresser des forfaits de post-stationnement (FPS).