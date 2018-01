Apple veut interdire aux militants d'Attac de pénétrer dans ses magasins, est-ce possible ?

Interrogé par LCI, l'avocat de l'association, Me Julien Pignon, explique : "Sous prétexte de troubles hypothétiques, de danger pour les équipes et les clients, Apple cherche à porter atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation d’Attac, protégées par les droits de l’homme. Plus largement, le but est de verrouiller le débat public." "Puisqu’Apple dit qu’Attac porte atteinte à ses magasins et à ses produits mais ne fait pas de démonstration allant dans ce sens, je demanderai à mon confrère de produire les plaintes pénales qui auraient été déposées pour dégradation ou vandalisme", a-t-il ajouté auprès de LCI.





Selon maître Julien Pignon, Apple obtiendra difficilement gain de cause. "C’est mon raisonnement juridique. Mais je ne peux pas m’avancer sur ce qui repose sur une appréciation du magistrat. Je vais en tout cas soulever l’incompétence du TGI pour statuer sur ce qui relève de la police des manifestations. Peut-il se prononcer sur l’interdiction de manifester, qui relève du pouvoir administratif et du préfet ?"