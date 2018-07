Après Strasbourg, Paris va expérimenter les parcs sans tabac

C'était un voeu cher au groupe des radicaux de gauche au Conseil de Paris : "l'instauration de zones non fumeurs dans les parcs afin de lutter contre le tabagisme passif, notamment auprès des plus jeunes". Il a été exaucé ce mardi lors d'un vote au Conseil de Paris. A l'instar de la ville de Strasbourg où cette interdiction est déjà en vigueur, Paris va expérimenter durant quatre mois la fin de la cigarette dans quatre parcs et jardins, à choisir sur proposition des maires d'arrondissement.





"L'idée, c'est aussi de lutter contre la pollution par les mégots parce que malgré tous les efforts déployés, la mairie de Paris

continue de ramasser 350 tonnes de mégots par an", a précisé une porte-parole du groupe RGCI, souhaitant une mise en place "très rapide".