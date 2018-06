Bac 2018, séries ES et L : révisez les mathématiques avec le corrigé de l'épreuve donnée aux lycéens de Pondichéry

RÉVISIONS - Quoi de mieux qu’un vrai sujet du baccalauréat pour s’entraîner ? On ne parle pas ici d’annales mais de l’épreuve qu’ont passé les bacheliers du lycée français de Pondichéry, en Inde, début mai. Voici l'épreuve obligatoire et spécialité mathématiques pour les série ES et L.