Bac S : à cause de rumeurs de fuites, les candidats ont planché sur des sujets de secours en histoire-géo

Il ne s’agissait en réalité pas d’une fuite selon le ministère, mais pour écarter tous les doutes face à ces rumeurs, il a été décidé de faire plancher les terminales S sur le sujet de secours. En géographie, ceux-ci ont donc eu à disserter sur "Le continent africain face au développement et à la mondialisation" ou sur "Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation". En histoire, une étude de documents sur le Proche et le Moyen-Orient était au programme.





Certains candidats ont pu s'émouvoir que l'épreuve ait été plus dure que celle sur laquelle ils auraient initialement dû plancher. En réalité, sujets principaux et de secours sont censés être d'un même niveau de difficulté. Et il sera de toute façon impossible de le savoir : le ministère ne communiquera pas les énoncés qui avaient été prévus.