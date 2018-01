BalanceTonHosto, quand le personnel soignant dénonce les absurdités de l'hôpital

Après #BalanceTonPorc, voici #BalanceTonHosto. Lancé le 12 janvier sur Twitter, les soignant(e)s, infirmiers/infirmières et médecins s'en sont vite emparés et utilisent ce hashtag comme un défouloir mais aussi comme un moyen d’informer le grand public et les malades sur leur travail souvent difficile et les conditions parfois déplorables dans lequel ils l'exercent.





C’est un médecin hospitalier qui est à l’origine de cette initiative. Sur franceinfo il a expliqué : "J’ai dû tomber sur un truc absurde au travail, et au lieu de rager dans mon coin, je me suis dit que j’allais en faire profiter Twitter sur le ton de l’humour. Le côté provocateur de #BalanceTonHosto n’est pas complètement anodin, mais je n’étais pas dans l’idée d’une dénonciation." Sur son propre compte Twitter @ContactPrimum, le médecin relaye lui-même quelques absurdités.