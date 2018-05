Billets SNCF et cartes de réduction bradés : "un tout petit geste dans une situation difficile" selon Pepy

Guillaume Pepy, patron de la SNCF, a annoncé ce jeudi "une opération de reconquête" de ses clients malmenés par la grève des cheminots. L’entreprise proposera notamment entre le 15 mai et le 31 août 3 millions de billets de TGV à moins de 40 euros sur toutes les destinations et tous les jours ; et des cartes de réduction vendues au prix unique de 29 euros du 23 mai au 15 juin.