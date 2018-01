Brigitte Macron: une biographie raconte la fille de bonne famille malheureuse devenue icône de modernité influente

Délaissée par sa grands-mère, choyée par son père, celle qui s'impose comme "le rayon de soleil" du clan Trogneux, rapporte le JDD, poursuit son éducation de jeune fille de bonne famille. Élevée chez les bonnes soeurs à l'institution catholique Le Sacré-Coeur, l'adolescente en uniforme, fan de Clint Eastwood, se balade sur son cyclomoteur Piaggio dans les rues d'Amiens, au son des Rolling Stones.





Mai 68 lui offrira un vent de fraîcheur vers la modernité : "Tous les établissements scolaires étaients fermés, on se réunissait dans les jardins des unes et des autres. Entre nous, on ne parlait pas vraiment de politique mais plutôt de l'évoluion de la société, de la place des femmes", témoigne une de ses amies à la biographe.





Mais à 21 ans, Brigitte continue d'évoluer dans l'univers bourgeois auquel elle appartient et épouse un jeune homme de son milieu et futur banquier, André-Louis Auzière, à la mairie du Touquet. Aspirant à plus de liberté et voulant tromper l'ennui à l'image de Madame Bovary, son livre préféré, la maman de Sébastien, Laurence et Tiphaine décide d'enseigner.