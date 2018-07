Canicule : fièvre, fatigue, maux de tête... le Samu a reçu ses premiers signes "annonciateurs" des fortes chaleurs

Les services de santé sont sur le qui-vive. Une forte vague de chaleur est attendue sur toute la France cette semaine et tout le monde a encore en tête le lourd bilan de la canicule de 2003, au cours de laquelle 20.000 personnes ont perdu la vie. Pierre Carli, chef de service au Samu de Paris 75 AP-HP, a détaillé à l'AFP les coups de fils types qu'ils recevront dans les heures et jours à venir : "Le premier symptôme, c'est la température, la fièvre, [...] ensuite c'est une grande fatigue, et puis c'est mal à la tête, et des sueurs profuses, ça veut dire que votre organisme réagit, et ensuite plus de sueurs", a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé qu'il n'y avait pas encore de réelle "affluence d'appels liés à la chaleur au Samu".