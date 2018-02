Château de Chambord : des touristes allument un feu dans une cheminée… et provoquent un début d’incendie

Résultat : le feu a pris dans un des conduits, et un début d’incendie a carrément menacé d’attaquer la vaste toiture du château. Arrivés, une petite demi-heure après le départ du feu, les pompiers ont dû évacuer tout le site avant de pouvoir le maîtriser. Le service alpiniste, en outre, a dû grimper sur les hauteurs pour vérifier qu’aucune braise ne s’y était propagée. Le directeur du château, Jean d'Haussonville, a déploré le "comportement de certains visiteurs qui jouent avec le feu à tous les sens du terme". Et a, plus sérieusement, annoncé son intention de porter plainte.