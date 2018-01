En 2017, le nombre de chômeurs a baissé, mais moins qu'en 2016

Après un net recul en 2016 (moins 109.700 chômeurs), le nombre de chômeurs a baissé de 15.700 personnes (-0,5%) en 2017, pour s'établir à 3,45 millions en fin d'année en métropole, a annoncé mercredi le ministère du Travail.





Outre-mer inclus, Pôle emploi recensait fin décembre 3,71 millions de chômeurs sans activité (catégorie A). Sur le seul mois de décembre, leur nombre a baissé de 0,1% en métropole, comme en France entière. En comptant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), l'indicateur s'est stabilisé à 5,61 millions en métropole et 5,92 millions en France entière.