Condamnée à respecter son obligation de payer les jours de repos des grévistes, la SNCF fait appel

Le tribunal de grande instance de Bobigny a tranché. Alors que le conflit entre les syndicats de la SNCF et la direction s'éternise, il a condamné ce jeudi l'entreprise ferroviaire à payer les jours de repos des grévistes dont elle avait retenu le paiement.





"Après avoir pris acte du jugement, la SNCF a décidé de faire appel", a-t-elle annoncé dans un communiqué. "L’entreprise estime en effet qu’il ne lui appartient pas de payer des jours de repos si le salarié est en grève et qu’il n’a pas travaillé. En outre, elle estime que ce mouvement, même divisé en 18 séquences, constitue bien, non pas 18 grèves distinctes, mais bien une seule et même grève dont l’objet est de s’opposer à l’actuelle réforme ferroviaire".





Toutefois cet appel ne sera pas suspensif de l'exécution du jugement, ont indiqué les avocats des syndicats CFDT et Unsa. la SNCF "appliquera bien le jugement et régularisera en application de ce dernier la situation des agents concernés".