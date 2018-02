Neige et verglas : les bons conseils d'un "pro" pour rouler en toute sécurité

Sur la route, l'anticipation est la clé. "Lisez bien les panneaux et adoptez une conduite souple" explique M. Letoffet. En clair, soyez doux avec les commandes en ayant des mouvements lents et précis." Vous pouvez accélérer en ligne droite (mais surtout pas dans un virage, un croisement ou intersection) mais de façon modérée et en toute sécurité" continue M.Letoffet.





En roulant, veillez à "regarder le plus loin possible". "C'est très important pour bien conduire" ajoute-t-il. Bien plus encore sur glace ou sur neige. Un élément largement abordé lors d'un stage de conduite.