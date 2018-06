Des températures dignes d'un mois d'août cette semaine, et ça tombe bien, l'été c'est jeudi !

Sous l'effet de l'anticyclone des Açores, le soleil va durablement s’installer dès mardi - et surtout mercredi - sur la France. Il va même faire très (trop ?) chaud. "Les températures vont probablement atteindre 25° sur de très nombreuses régions. On pourrait même frôler les 30° au pied des Pyrénées", prédit Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.





Et ça tombe bien, ce temps sec et surtout la chaleur qui va s'accentuer, vont coïncider avec l'arrivée de l'été le 21 juin ! Les 30°C se généraliseront progressivement sur la moitié sud, et les premiers 35°C pourraient même être enregistrés près de la Garonne et dans l'arrière pays méditerranéen.