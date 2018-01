Disparition de Paul Bocuse : ses obsèques auront lieu vendredi 26 janvier, en la cathédrale Saint-Jean de Lyon

La ville de Lyon ainsi que les proches de Paul Bocuse ont rendez-vous vendredi 26 janvier, date à laquelle auront lieux les obsèques du cuisinier décédé samedi 20 janvier à l'âge de à 91 ans. C'est son entourage qui en a fait l'annonce, dans l'après-midi, ce dimanche. "La cérémonie débutera à 10h30", précise le communiqué, confirmant une information du mensuel Lyon Capitale.





Star des fourneaux et ambassadeur de la cuisine française à travers le monde, "Monsieur Paul", comme on le surnommait, souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson,. Il s'est éteint paisiblement ce samedi 20 janvier, à 10h, aux côtés de son épouse et de leur fille.